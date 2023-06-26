За год рост в 2,5 раза: Драмтеатр обновил рекорд по числу зрителей за сезон

Спектакль Калининградского областного драматического театра «Материнское поле» (режиссёр Наталья Ковалёва). Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Спектакль Калининградского областного драматического театра «Материнское поле» (режиссёр Наталья Ковалёва). Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский драмтеатр установил рекорд по числу зрителей. За сезон 2022-2023 года спектакли посетили 131,7 тыс. зрителей. В прошлом году эта цифра составила 54,7 тыс. человек.

«Мы можем позволить себе в отличие от предыдущих сезонов работать не только в пятницу, субботу и воскресенье. Театр начал включать вторники и среды. Я надеюсь, что мы эту историю продолжим и с осени будем работать очень интенсивно. Идея такая, чтобы не работать только в понедельник. Понятно, что в этот день могут проходить какие-то арендные мероприятия», — рассказал на пресс-конференции 26 июня художественный руководитель Драмтеатра Александр Федоренко.

По его словам, средняя заполняемость зала по сезону составила 85%. «У нас не так много комедий вышло за прошлый сезон. Это была принципиальная позиция — немного сменить репертуар, потому что до этого самыми популярными спектаклями были действительно комедии положений. Сегодня это уже не так. Зритель приходит другой, интересный. Самый популярный спектакль у правительства — это „Пролетая над гнездом кукушки“», — пояснил Александр Федоренко.

Среди основных спектаклей прошедшего сезона он назвал «Материнское поле» (16+) по одноимённой повести Чингиза Айтматова и «Пролетая над гнездом кукушки» (16+) по роману Кена Кизи. «С художественной точки зрения, наверное, я назову „Материнское поле“ и „Пролетая над гнездом кукушки“. Зрительское, так скажем, голосование рублём может не всегда совпадать с художественной ценностью спектакля. С этой точки зрения я бы назвал тоже „Пролетая над гнездом кукушки“ и, наверное, „Зойкину квартиру“ (18+). Надеюсь, что очень хорошим локомотивом будет последняя премьера „Гудбай, Берлин“ (16+). Получился очень хороший с точки зрения качества спектакль, очень интересный, и самое главное, что мы получили очень много отзывов от молодых людей, чего не всегда хватает», — сказал Александр Федоренко.

Прежний рекорд по числу зрителей Драмтеатр установил в Год театра в 2019 году. Тогда спектакли посетили 130 тысяч человек.

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