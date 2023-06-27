В арт-кластере на Каштановой аллее сыграют иммерсивный спектакль

Театральное объединение <НРЗБ> представит иммерсивный спектакль «Комната» в арт-кластере на Каштановой аллее, 1А. Премьера состоится 3 июля в 19:30. 16+

«Это история об авторе и его отношениях с женщиной. В его голове реальность пересекается с мыслями и фантазиями, где уже ему самому трудно понять, что настоящее, а что нет. Это история о любви, которую мы проявляем и чувствуем по-разному, но это не значит, что её нет, — рассказала „Новому Калининграду“ режиссёр постановки и автор пьесы Зара Демидова. — Зрителям предлагается наблюдать за главным героем в непосредственной близости от него. Каждый может выбрать свой ракурс, с которого смотреть спектакль. Каждый может стать сам себе оператором. Здесь и вечные друзья, и герои новых книг, и счета за телефон, и она... Если герой перемещается, зритель может следовать за ним, а может остаться на месте и получить свой личный опыт наблюдения. Иммерсивность даёт более глубокое погружение в атмосферу спектакля. А раз уж погружаться в голову автора, то и погружение должно быть более плотным».

Зрителей просят приходить за 20 минут до начала спектакля. Продолжительность постановки — 50 минут. Стоимость билетов — 1500 рублей.

* Продавец — Ипатов Евгений Владимирович, ИНН 390604523506, самозанятый

