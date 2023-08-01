Зрители — на улице, артисты — в окне: в «Доме китобоя» поставили спектакль о сотрудниках музея

В «Доме китобоя» поставили спектакль «Мне кажется, они смотрят». Это история о музейных сотрудниках, за которой зрители смогут наблюдать через окна. 12+

«Спектакль-симуляция, где нам как зрителям разрешено подглядывать за сотрудниками музея, вторгаться, додумывать, придумывать их личную жизнь. Нам позволено подсматривать за их личной перепиской, за тем, что они пишут в чаты, а именно — в чат музея, — рассказала „Новому Калининграду“ автор и режиссёр Зара Демидова. — То есть мы можем подсмотреть и придумать историю музейных сотрудников и тех, чью историю они додумывают сами, ведь в „Дом китобоя“ приносят вещи реальных людей, живших и живущих в Калининграде. Музейные сотрудники пытаются распаковать предмет и понять, что за история стоит за ним и за людьми, которые его хранили. То же самое, получается, мы делаем как зрители — пытаемся придумать, исследовать. Ну и вообще, все же любят заглядывать в окна к другим людям?».

По словам Зары Демидовой, зрители будут смотреть спектакль на улице, а артисты находиться в окнах музея.

Главные роли в постановке «Мне кажется, они смотрят» исполнят актёры независимого театрального объединения <НРЗБ> Елена Лямина и Влад Буслаев. Показы состоятся 13, 18, 19, 31 августа, а также 1 и 2 сентября в 20:00. Стоимость билетов — 700 рублей.