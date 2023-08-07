В Драмтеатре прочитают пьесу Рината Ташимова «Свободное падение»

В Драмтеатре представят пьесу «Свободное падение» российского драматурга Рината Ташимова. Читка пройдет 22 августа в 19:00 на малой сцене. 16+

«Задуманная как русская версия „Форреста Гампа“, эта история быстро стала самостоятельным произведением, внутренним откликом и рефлексией автора о своем взрослении в 90-х. В этой пьесе перемешаны гуманистический абсурд, притча, кино и реальная жизнь обыкновенных людей на фоне истории большой страны», — отмечается в анонсе.

Пьеса «Свободное падение» вошла в число победителей международного конкурса пьес русскоязычных драматургов «Большая Ремарка — 2023».