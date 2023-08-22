В Центральном парке прочитают пьесу про «городок русской сказки, горящий синим пламенем»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Театральная лаборатория Act.Opus устроит читку пьесы «Мёртвая голова» драматурга Марии Малухиной. Она пройдёт в Центральном парке 24 августа в 19:00 слева от главного входа. 12+

«Пьеса рассказывает о Лене, работающей в креативном агентстве, где разрабатываются глупые сценарии. Лена окружена странными и бесполезными людьми, а её жизнь полна скучной рутины. Однако всё меняется, когда Лена получает мёртвую голову Орфея Долихоса, посланную богами», — отмечается в телеграм-канале «Дирекции ландшафтных парков».

В 2020 году пьеса вошла в шорт-лист фестиваля современной драматургии «Любимовка». «„Мёртвая голова“ Марии Малухиной — это современная мистерия про городок русской сказки, горящий синим пламенем», — так описывали текст в социальных сетях фестиваля.

Вход на читку свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться онлайн.

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