В Драмтеатре ставят комедию по рассказу Александра Цыпкина

В Калининградском областном драматическом театре ставят спектакль по рассказу Александра Цыпкина «Что делать женщине?». Премьера состоится 16 и 17 декабря. 18+

«Режиссер-постановщик из Москвы Семен Барков назвал свой спектакль „комедией безвыходных отношений“. Действие происходит в мегаполисе. Главная героиня — успешная бизнес-леди, адвокат, привлекательная эгоистка с хулиганскими замашками. Проблема выбора одного из двух любовников осложняется тем, что она скоро станет бабушкой. Внешняя провокационность темы ведет к разговору о традиционных семейных ценностях», — утверждается в анонсе.

В 2021 году «Фестивальная дирекция» сняла интернет-сериал о Калининградской области с писателем Александром Цыпкиным и историком Егором Яковлевым. Выпуски проекта «Живу в России» (6+) опубликовали на YouTube-канале организации. Также аналогичное видео появилось на каналах Александра Цыпкина и Егора Яковлева. «По сути, это реклама Калининградской области через нестандартное визуальное решение, — рассказывал о проекте министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. — Это не просто ролик или документальный фильм, всё происходит в виде интервью Александра Цыпкина и его друга, историка Егора Яковлева с известными калининградцами. Цыпкин сейчас самый модный писатель, у него подходящая под наши идеи аудитория — люди, которые раньше ездили в Европу, сейчас могут приехать в Калининград.

Ранее Александр Цыпкин и Егор Яковлев стали авторами книгу-путеводитель по Калининградской области «Калининград Сторис». Также в 2023 году они выпустили книгу «Россия на Западе: странные сближения» (16+), в аннотации которой говорится, что это «не очередная краеведческая книга о Калининградской области», а «литературный мини-сериал о том, как в отдельно взятой иностранной провинции протекала большая история России».

Напомним, Александр Цыпкин — создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения». По его рассказам снят комедийный сериал «Беспринципные» (18+), фильм «Беспринципные в деревне» (16+) и другие кинопроекты.