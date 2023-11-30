В Драмтеатре расскажут о боли, мечтах и разочарованиях 30-летних

В Драмтеатре 30 ноября в 18:30 состоится показ лаборатории «30-летние. Дедлайн» (12+). В ней приняли участие 15 молодых горожан разных профессий.

«В течение пяти встреч в театральном закулисье они проходили тренинги, упражнения документального театра, учились сторителлингу. Участники знакомились, говорили о возрасте, рассказывали истории и теперь готовы поделиться своими открытиями и отпраздновать общий „день рождения“. На показ приглашаются все, кому интересно, какие требования предъявляет общество к 30-летним, как чувствуют себя молодые горожане здесь и сейчас, о чём думают, мечтают, какие разочарования их уже постигли, какая боль и успехи оказались поворотными, что планируют в будущем», — говорится в анонсе.

Кураторами проекта «Театр горожан» в Драмтеатре стали актер Максим Кудрявцев и театральный педагог Катерина Лучникова. «На нашу новую лабораторию мы пригласили молодых людей от 25 до 35. Они очень разные и очень классные: активные, творческие, робкие, талантливые, уязвимые... Мы рефлексировали над своим прошлым, настоящим и на итоговой встрече хотим вместе загадать желания на будущее», — отмечает Катерина Лучникова.

Показ пройдет на малой сцене. Вход на него свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter