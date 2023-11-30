В Драмтеатре расскажут о боли, мечтах и разочарованиях 30-летних

В Драмтеатре 30 ноября в 18:30 состоится показ лаборатории «30-летние. Дедлайн» (12+). В ней приняли участие 15 молодых горожан разных профессий.

«В течение пяти встреч в театральном закулисье они проходили тренинги, упражнения документального театра, учились сторителлингу. Участники знакомились, говорили о возрасте, рассказывали истории и теперь готовы поделиться своими открытиями и отпраздновать общий „день рождения“. На показ приглашаются все, кому интересно, какие требования предъявляет общество к 30-летним, как чувствуют себя молодые горожане здесь и сейчас, о чём думают, мечтают, какие разочарования их уже постигли, какая боль и успехи оказались поворотными, что планируют в будущем», — говорится в анонсе.

Кураторами проекта «Театр горожан» в Драмтеатре стали актер Максим Кудрявцев и театральный педагог Катерина Лучникова. «На нашу новую лабораторию мы пригласили молодых людей от 25 до 35. Они очень разные и очень классные: активные, творческие, робкие, талантливые, уязвимые... Мы рефлексировали над своим прошлым, настоящим и на итоговой встрече хотим вместе загадать желания на будущее», — отмечает Катерина Лучникова.

Показ пройдет на малой сцене. Вход на него свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн.