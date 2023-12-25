В калининградском баре прочитают новогоднюю пьесу об отцах-неудачниках

Театральное объединение <НРЗБ> представит пьесу «Папаши» французского драматурга Давида Декка (18+). Читка пройдёт 28 декабря в 20:00 в «Баре Советов» на проспекте Мира, 118.

«Два отца-неудачника под Рождество разговаривают в баре. Один из папаш, Антуан, в разводе, другой, Эрик, даже не был женат на матери ребенка, так что, когда та ушла к другому, остался не у дел. Тем не менее, чтобы порадовать детей, они наряжаются в костюмы Санта-Клауса и выкидывают всякое, — говорится в анонсе. — Мир глазами мужчины, мир через мужскую психологию — сквозная тема этой истории. Смешное, трогательное и серьезное делают эту историю одновременно современной и вполне рождественской».

Режиссер читки — Зара Демидова. В ролях — Екатерина Саган, Владимир Архипов, Антон Контушев. Стоимость билетов — 400 рублей. Приобрести их можно онлайн*.

Объединение <НРЗБ> появилось в Калининграде весной 2022 года. «<НРЗБ> расшифровывается <неразборчиво> — это термин, который используют издатели, когда не могут разобрать почерк автора, а для нас это то, что остаётся тайной. Например, любовь зрителя. Без этой любви даже мастерски написанная пьеса не работает, — отмечали участники объединения. — Нас объединила любовь к современной российской драматургии, и мы бы хотели познакомить с её наиболее талантливыми и интересными образцами как можно большее количество людей. Самый увлекательный и необременительный способ знакомства, на наш взгляд, это театральные читки, которые позволяют представить текст со всеми нюансами и с участием профессиональных актёров», — отмечают организаторы.

*Продавец — Чурилова Юлия Сергеевна, ИНН 540125707108

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