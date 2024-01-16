Режиссер БДТ ставит спектакль в Калининградском драмтеатре

Режиссер БДТ им. Г. Товстоногова (Санкт-Петербург) Степан Пектеев работает над спектаклем «Наше всё» в Калининградском драмтеатре. Постановка посвящена поэту Александру Пушкину.

«Степан Пектеев — ученик выдающихся мастеров Андрея Могучего и Валерия Фокина, — отметили в пресс-службе Драмтеатра. — Спектакли Степана Пектеева были представлены на фестивалях „Золотая маска“, „Арлекин“, „Арт-миграция“ и др. Постановка „Гамлет. Машина. Цемент“ в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана вошла в лонг-лист самых заметных театральных работ сезона 2022-2023 годов в семи номинациях».

Над калининградским спектаклем Степан Пектеев работает вместе с художницей Катериной Андреевой. «В качестве сценографа и художника по костюмам Катерина Андреева участвовала в создании более 50 спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, Кирова, Хабаровска, — отмечается на сайте „Первого театра“. — В 2018 году была номинирована на премию „Золотая маска“ как лучший художник за спектакль „Детство“ в Хабаровском ТЮЗе. Спектакль „Разговоры“ в разработанном и оформленном ею социокультурном пространстве „Квартира“ был номинирован на эту премию как лучший эксперимент сезона 2019, а спектакль „Исследование ужаса“ объявлен номинантом на премию „Золотая маска“ 2020 года (драма/спектакль малой формы)».

Балтические топи: «Дом китобоя» запустил спектакль о командировке Бродского в Калининград

Степан Пектеев работает в Калининграде не в первый раз. Осенью прошлого года «Дом китобоя» представил спектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), вдохновленный командировкой поэта Иосифа Бродского в Калининградскую область. Его режиссером также стал Пектеев, а озвучили актеры БДТ. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter