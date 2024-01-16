Режиссер БДТ ставит спектакль в Калининградском драмтеатре

Режиссер БДТ им. Г. Товстоногова (Санкт-Петербург) Степан Пектеев работает над спектаклем «Наше всё» в Калининградском драмтеатре. Постановка посвящена поэту Александру Пушкину.

«Степан Пектеев — ученик выдающихся мастеров Андрея Могучего и Валерия Фокина, — отметили в пресс-службе Драмтеатра. — Спектакли Степана Пектеева были представлены на фестивалях „Золотая маска“, „Арлекин“, „Арт-миграция“ и др. Постановка „Гамлет. Машина. Цемент“ в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана вошла в лонг-лист самых заметных театральных работ сезона 2022-2023 годов в семи номинациях».

Над калининградским спектаклем Степан Пектеев работает вместе с художницей Катериной Андреевой. «В качестве сценографа и художника по костюмам Катерина Андреева участвовала в создании более 50 спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, Кирова, Хабаровска, — отмечается на сайте „Первого театра“. — В 2018 году была номинирована на премию „Золотая маска“ как лучший художник за спектакль „Детство“ в Хабаровском ТЮЗе. Спектакль „Разговоры“ в разработанном и оформленном ею социокультурном пространстве „Квартира“ был номинирован на эту премию как лучший эксперимент сезона 2019, а спектакль „Исследование ужаса“ объявлен номинантом на премию „Золотая маска“ 2020 года (драма/спектакль малой формы)».