Худрук Музыкального театра вошла в состав жюри «Золотой маски»

Елена Альфер. Фото предоставлено пресс-службой Музыкального театра
Елена Альфер. Фото предоставлено пресс-службой Музыкального театра

Художественный руководитель Калининградского областного музыкального театра Елена Альфер вошла в состав жюри национальной театральной премии «Золотая маска». В 2024 году она будет оценивать работы в категории «Музыкальный театр (опера, оперетта/мюзикл, балет)».

«Это очень почетно и ответственно. Всегда нелегко оценивать коллег. Благодарю за доверие и постараюсь его оправдать», — цитирует пресс-служба Музыкального театра Елену Альфер.

Также в жюри направления «Музыкальный театр» оказались солист Мариинского театра Евгений Акимов, солистка Красноярского театра им. Хворостовского Вера Баранова, главный дирижер и директор Астраханского государственного театра оперы и балета Валерий Воронин, солистка и управляющая творческим коллективом «Геликон-оперы» Елена Качура, хореограф Алла Сигалова и др. Председателем жюри в конкурсах оперы, оперетты, мюзикла и балета назначен главный режиссёр Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

Согласно новому положению о премии и фестивале «Золотая Маска», состав жюри и экспертного совета утверждает Союз театральных деятелей РФ. Спектакли-номинанты 2024 года будут представлены не в Москве, как это происходило в предыдущие годы, а на площадках театров в различных городах России.

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