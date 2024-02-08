В Музыкальном театре поставят «Капитанскую дочку»

Музыкальный театр приступил к постановке мюзикла «Капитанская дочка» (12+) по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Премьера запланирована на 27 и 28 апреля.

Режиссером спектакля стал Николай Покотыло. Он возглавлял Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, был художественным руководителем Музыкального театра Карелии, главным режиссером Красноярского музыкального театра и др. В 2019 году его номинировали на театральную премию «Золотая маска» в категории «лучшая работа режиссера в мюзикле/оперетте» за постановку «Винил» в Музыкальном театре Красноярска.

Автор музыки к «Капитанской дочке» — лауреат премии «Золотая маска» Евгений Загот, либретто и стихов — Карен Кавалерян. «[Он] издал более 1000 песен на русском и английском языках, вошедших в репертуар российских и европейских поп-звезд (Gorky Park, „Браво“, „Бригада С“, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Крис Кельми, Владимир Пресняков, Григорий Лепс и др.), автор либретто многих мюзиклов и пьес, поставленных более чем в 30 театрах в России и за рубежом», — отмечают в Музыкальном театре.

Декорации создаст ещё один номинант «Золотой маски», художник Евгений Терехов. За костюмы будет отвечать художница Анастасия Шенталинская. «Столь масштабной „золотомасочной“ постановочной команды у нас еще не было», — утверждает художественный руководитель Музыкального театра Елена Альфер.

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