«История их любви»: 10 лет спектаклю

16 марта на сцене театра кукол пройдет юбилейный показ спектакля «История их любви», посвященный одной из самых удивительных семейных пар — союзу известного публициста, культуролога и философа Григория Померанца и поэтессы Зинаиды Миркиной.

Этот спектакль был выпущен театром «Третий Этаж» в 2014 году. Так началась его счастливая судьба.

Дважды его посмотрела Зинаида Миркина. И сказала, что «там все настоящее, все правда». Были многочисленные показы в России, Казахстане, Польше, Эстонии, Грузии. Было столетие Померанца, в рамках которого спектакль был представлен на сцене театра Е. Камбуровой в Москве. Много чего было. Создатели спекталя общались и дружили со своими героями, с теми, кого теперь играют и кого уже нет с нами на Земле, но которые остаются с нами в духе.

На этом фото Камбурова и сама Миркина. Как раз после показа в Москве на столетии со дня рождения Померанца.
На фото Камбурова и сама Миркина. Как раз после показа в Москве на столетии со дня рождения Померанца.
16 марта можно будет вновь прикоснуться к этой потрясающей истории, соединившей в уникальный союз любви и творчества две настрадавшиеся души, две половинки одного целого. На протяжении пятидесяти двух лет, отпущенных им, два этих человека — Гриша и Зина — сумели не только сберечь священное чувство нежности, но и преумножить его. Их любовь была союзом неба и земли, в ней проступало счастье, преображающее быт в бытие, обыденность — в красоту и истину сотворчества.

На сцене Калининградского областного театра кукол (проспект Победы, 1а)
10 лет легендарному спектаклю
16 марта, 18.00 — Г. Померанц, З. Миркина / «История их любви» / Драматическая соната. 12+ Тел. 90-46-30

Билеты по ссылке.

*ООО «Кассир.Ру», Калининградская область, 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236

Справка

Третий этаж Театр, сцена «Чердак»

г. Калининград, ул. Коммунальная, 6
+7 (4012) 90 46 30

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