Драмтеатр запускает серию бесплатных лекций о современном театре

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В Калининградском областном драматическом театре пройдет серия лекций о современном театральном искусстве. Вход на встречи свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн. 

В субботу, 16 марта, в 15:00 историк театра Татьяна Тихоновец выступит с лекцией «Шесть главных вопросов о театре» (16+). 17 марта в 15:00 редактор интернет-издания «Летающий критик» Оксана Кушляева расскажет о том, спорит современный театр или соглашается с шекспировским тезисом «Весь мир — это сцена» (16+).

В воскресенье, 24 марта, в 14:00 театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им. Чехова, доцент школы-студии МХАТ Павел Руднев представит лекцию «Почему возникает режиссерский театр и зачем можно переосмыслять классику?» (16+).

«Мы пригласили известных театроведов страны, кстати, разных поколений, в профессиональное жюри XII ежегодного конкурса сценического мастерства „Свое лицо“. Его итоги будут подведены во Всемирный День театра 27 марта, — цитирует пресс-служба Драмтеатра художественного руководителя Александра Федоренко. — Кроме оценки наших новых работ, уважаемые эксперты согласились встретиться со зрителями, чтобы поговорить о самых острых вопросах, до сих пор вызывающих споры».

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