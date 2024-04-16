В Драмтеатре представят перформативную лекцию о Канте

Перформативная лекция о философе Иммануиле Канте «Кант и че» пройдёт 18 апреля в 19:00 (12+), сообщили в пресс-службе Драмтеатра.

«Спектакль в жанре перформативной лекции представляет собой формат, который работает на стыке искусства и образования: лекции и перформанса. Через активное взаимодействие со спикерами: философом, маркетологом, художником и друг другом мы попробуем разобраться, зачем вообще нужны философы, как имя Канта стало брендом и как его идеи соотносятся с нашей повседневностью сегодня», — отмечается в анонсе.

По словам авторов, перфолекция объединит маркетинговое исследование, философский кружок и результаты театральной лаборатории с подростками, посвященной связи личности и идей известного философа, городской среды и молодежи Калининграда. Стоимость билетов — 500 рублей.