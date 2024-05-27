Калининградский музтеатр анонсировал показ оперы «Евгений Онегин» к 225-летию Пушкина

К 225-летию Александра Сергеевича Пушкина Калининградский музыкальный театр покажет оперу П.И.Чайковского «Евгений Онегин» (12+). Это совместный проект с московской «Геликон-Оперой», сообщила пресс-служба калининградского театра.

«„Евгений Онегин“ — самая знаменитая опера Чайковского. В постановке Дмитрия Бертмана — это „волнующая драма человека, который не может любить...“ Все герои освобождены от стереотипных характеристик, прочно закрепленных на оперной сцене. История потеряла привычный глянец. Драма молодых пушкинских героев обрела в спектакле конкретность, предельную остроту, интимность и, вместе с тем, истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые подробности подняты на высоту метафоры, символа», — уточнили в музтеатре.

В Калининграде премьера «Евгения Онегина» состоялась 10 октября 2008 года. После некоторого перерыва полномасштабная трехчасовая опера вновь будет представлена зрителям 7 июня.