Калининградский музтеатр анонсировал показ оперы «Евгений Онегин» к 225-летию Пушкина

Фото предоставлено Музыкальным театром
Фото предоставлено Музыкальным театром
Все новости по теме: Культура

К 225-летию Александра Сергеевича Пушкина Калининградский музыкальный театр покажет оперу П.И.Чайковского «Евгений Онегин» (12+). Это совместный проект с московской «Геликон-Оперой», сообщила пресс-служба калининградского театра.

«„Евгений Онегин“ — самая знаменитая опера Чайковского. В постановке Дмитрия Бертмана — это „волнующая драма человека, который не может любить...“ Все герои освобождены от стереотипных характеристик, прочно закрепленных на оперной сцене. История потеряла привычный глянец. Драма молодых пушкинских героев обрела в спектакле конкретность, предельную остроту, интимность и, вместе с тем, истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые подробности подняты на высоту метафоры, символа», — уточнили в музтеатре.

В Калининграде премьера «Евгения Онегина» состоялась 10 октября 2008 года. После некоторого перерыва полномасштабная трехчасовая опера вновь будет представлена зрителям 7 июня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter