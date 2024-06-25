«Балтийские сезоны» откроются спектаклем о происшествии за обедом у Канта (фото)

Фото: пресс-служба калининградского Драмтеатра
Фото: пресс-служба калининградского Драмтеатра
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Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», который пройдет в Калининграде в 21 раз, откроется спектаклем «Кант» (16+) Московского академического театра имени Маяковского (можно сказать, что им продолжится празднование 300-летия знаменитого кёнигсбергского философа).

Действие постановки Миндаугаса Карбаускиса происходит в 1784 году в доме Канта, где гости собрались за обедом. В ходе философской трапезы к гостям приходит племянница знакомого Канта, далее она исчезает, и вскоре компания узнает, что она давно мертва. Спектакль сыграют на сцене Драмтеатра 28 и 29 августа, а далее калининградцев ожидает премьера спектакля того же театра.

С 31 августа по 1 сентября режиссер-постановщик Сергей Урсуляк покажет в Калининграде «Другую сказку» (16+), написанную по пьесам Евгения Шварца.

«Сразу предупредим: это точно не модное искусство, представителем коего я никогда не являлся, — говорит о постановке сам режиссер. — Это постановка ретрограда, и мы ждём „незакривленного“ зрителя, открытого к эмоциям и лёгкому восприятию театра. Я вновь работаю с советской драматургией, которая мне близка и по кино».

Фото: пресс-служба калининградского Драмтеатра

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» был впервые проведен в 2004 году. За всю историю в нем приняли участие более 88 российских и зарубежных художественных коллективов (всего более пяти тысяч артистов).

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