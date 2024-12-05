Шекспир, Акутагава и Пинтер: в «Чеховке» представят драматический коллаж

Фото предоставлено режиссером спектакля
Фото предоставлено режиссером спектакля
Все новости по теме: Культура

В Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова 10 декабря состоится спектакль «Испытание» (16+) калининградского режиссера Евгении Чугреевой. Об этом сообщается на сайте библиотеки.

Драматический коллаж составлен по известным классическим произведениям — «Отелло» Уильяма Шекспира, «В чаще» Акутагавы Рюноске и «Предательство» Г. Пинтера

«Три души — два мужчины и одна женщина — каждую следующую жизнь попадают в капкан любовного треугольника. Три страны, три эпохи, три истории. Одно и то же чувство. Что есть любовь — страсть или божественное повеление? На этот вопрос каждый отвечает снова, и снова, и снова — и не находит ответа...» — сказано в анонсе предстоящего показа.

В ролях: артисты Калининградского областного музыкального театра Юлия Русакова и Олег Синицын, актер театра и кино Дмитрий Смирнов.

Начало спектакля в 19:00. Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter