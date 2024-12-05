Шекспир, Акутагава и Пинтер: в «Чеховке» представят драматический коллаж

В Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова 10 декабря состоится спектакль «Испытание» (16+) калининградского режиссера Евгении Чугреевой. Об этом сообщается на сайте библиотеки.



Драматический коллаж составлен по известным классическим произведениям — «Отелло» Уильяма Шекспира, «В чаще» Акутагавы Рюноске и «Предательство» Г. Пинтера



«Три души — два мужчины и одна женщина — каждую следующую жизнь попадают в капкан любовного треугольника. Три страны, три эпохи, три истории. Одно и то же чувство. Что есть любовь — страсть или божественное повеление? На этот вопрос каждый отвечает снова, и снова, и снова — и не находит ответа...» — сказано в анонсе предстоящего показа.



В ролях: артисты Калининградского областного музыкального театра Юлия Русакова и Олег Синицын, актер театра и кино Дмитрий Смирнов.



Начало спектакля в 19:00. Вход свободный.