Научная библиотека анонсировала новогодний моноспектакль Андрея Ковалёва

В областной научной библиотеке 6 января состоится традиционная новогодняя встреча с калининградским писателем и актером Андреем Ковалёвым. В этот раз автор представит свой моноспектакль «Новогодние наблюдения» (16+). Об этом учреждение культуры сообщает на своем сайте.



«Артист выступит перед аудиторией с новым блестящим монологом и шутками, поделится своими новогодними наблюдениями и меткими суждениями. Каждая встреча с Андреем Ковалёвым проходит с неизменным аншлагом. Его моноспектакли — они про нас, про каждого в отдельности и про всех вместе, они — про жизнь. За эту искреннюю любовь к жизни зрители и отвечают Андрею Владимировичу взаимностью», — сказано в анонсе.



Начало спектакля в 16:00. Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».