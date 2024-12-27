Научная библиотека анонсировала новогодний моноспектакль Андрея Ковалёва

Фото Александр Степаненко / Новый Калининград
Фото Александр Степаненко / Новый Калининград
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В областной научной библиотеке 6 января состоится традиционная новогодняя встреча с калининградским писателем и актером Андреем Ковалёвым. В этот раз автор представит свой моноспектакль «Новогодние наблюдения» (16+). Об этом учреждение культуры сообщает на своем сайте.

«Артист выступит перед аудиторией с новым блестящим монологом и шутками, поделится своими новогодними наблюдениями и меткими суждениями. Каждая встреча с Андреем Ковалёвым проходит с неизменным аншлагом. Его моноспектакли — они про нас, про каждого в отдельности и про всех вместе, они — про жизнь. За эту искреннюю любовь к жизни зрители и отвечают Андрею Владимировичу взаимностью», — сказано в анонсе.

Начало спектакля в 16:00. Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».


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