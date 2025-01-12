Театр «Акст.Опус» анонсировал премьеру спектакля о ненужности искусства

Фото: скриншот с афиши мероприятия
Фото: скриншот с афиши мероприятия
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В Доме молодежи на Октябрьской 16 января состоится премьерный показ спектакля «Герб города Эн» (18+) по пьесе Светланы Баженовой. Об этом театр рассказывает на своем сайте.

«У Чехова люди губят свои судьбы, пока пьют чай. В пьесе Светланы Баженовой пьют вино, моют полы, стараются любить, но все же тоже что-то губят. Торику поручили важное задание — сделать герб для города. И герб этот водрузят на главной площади. Отличный шанс, чтобы плюнуть в вечность. Только вот никому это неинтересно, кроме самого Торика», — сказано в анонсе.

Начало спектакля в 20:00.


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