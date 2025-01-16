В Калининграде представят спектакль по классике русской сатиры

Фото: скрин с афиши мероприятия.
Фото: скрин с афиши мероприятия.
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Литературный театр представит 24 и 25 января премьерные показы спектакля «Хорошие, в сущности, люди» (12+) по мотивам творчества Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи, Власа Дорошевича. Об этом театр рассказывает на своем сайте.

Первые сборники рассказов и фельетонов этих авторов стали доступны для современного российского читателя только в 90-е годы. «А в начале ХХ века их успех в России был феноменальным. Аверченко за 44 года жизни издал 44 сборника, именем Тэффи назывались духи и конфеты, фельетоны и театральные рецензии Дорошевича удваивали тиражи газет. Они писали смешно, очень смешно, но главное, это отмечалось и современниками, и нынешними исследователями творчества „королей“, в их словах — гротеск и тонкий психологический анализ, фантазия и строгая достоверность», — сказано в анонсе.

Начало спектакля 24 января в 19:30; 25 января — в 17. Адрес: ул. Бассейная, 42.

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