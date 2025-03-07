Музыкальный театр анонсировал премьерный показ спектакля к 80-летию Победы

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В Музыкальном театре 11 апреля пройдёт премьерный показ музыкально-драматического спектакля к 80-летию Победы «Журавли. Герои штурма Кёнигсберга» (12+). Информация об этом размещена на сайте театра.

«Штурм Кёнигсберга — одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны. Около 50 улиц Калининграда носят имена тех, кто сражался и пал смертью храбрых при штурме неприступного немецкого города-крепости в апреле 1945 года <...>. Перед глазами зрителя предстанут все основные этапы Великой Отечественной войны, фрагменты подлинной кинохроники, снятой в марте-апреле 1945 года на подступах и при штурме Кёнигсберга, картины боёв и солдатского быта», — следует из описания спектакля.

Театр обещает показать биографии и факты героической гибели Николая Катина, Ивана Мишина, Александра Космодемьянского, Андрея Яналова и Константина Карташева. Кроме того, на сцене прозвучат стихи Роберта Рождественского, Константина Симонова, Юлии Друниной, а также песни о мужестве, отваге и боевой дружбе.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

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