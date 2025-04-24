«Сестра моя жизнь»: в Калининграде пройдет спектакль к 135-летию Пастернака

Во вторник, 29 апреля, в Калининграде состоится литературно-музыкальный спектакль «Сестра моя жизнь» (6+). Он приурочен к 135-летию со дня рождения поэта и писателя Бориса Пастернака. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского филиала Пушкинского музея.

«Театрализованная читка пьесы Натальи Ивановой „Фрейденберг, или Сестра моя жизнь“. Эта пьеса — документальная фантазия, диалог длиною в десятилетия Бориса Пастернака с петербургской кузиной, будущим философом и культурологом, первой женщиной — доктором филологии и заведующей кафедрой античности Ольгой Фрейденберг. В сохранившейся переписке отражены несколько исторических эпох: Серебряный век, Первая мировая война, революция и Гражданская война, годы нарастающего террора, блокада Ленинграда, поздний сталинизм и ранняя Оттепель», — говорится в анонсе.

В спектакле участвуют режиссер, актер Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой, писатель, композитор, лауреат международных вокальных и чтецких конкурсов, лауреат журнала «Знамя» Денис Сорокотягин и актриса Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой Ольга Тенякова.

Спектакль состоится 29 апреля в филиале музея на проспекте Победы, 5а. Начало в 19 часов. Стоимость билетов — 200 и 350 рублей.