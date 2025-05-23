В «Чеховке» пройдёт спектакль «Наш Чехов» к 165-летию писателя

В «Чеховке» состоится показ выпускного спектакля учащихся музыкально-театрального отделения Детской школы искусств им. П. И. Чайковского «Наш Чехов» (12+). Мероприятие пройдёт 24 мая в 16:30. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В год 165-летия памяти великого писателя юные артисты представят проникновенное путешествие по страницам его произведений, переплетая драму, юмор и лирику в единой театральной симфонии, — следует из анонса. — Зритель перенесется в чеховский сад, где под звуки романсов и музыки Шопена оживут строки о вечной связи прошлого и настоящего. Юные артисты размышляют о бессмертии души писателя, чьи герои и идеи продолжают жить в каждом из нас».

Вход на спектакль свободный. Необходима регистрация по ссылке.