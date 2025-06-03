Дом офицеров Балтийского флота приглашает на балет по сказкам Беатрис Поттер (фото)

Одноактный балет по мотивам произведений детской писательницы Беатрис Поттер «Сказки озёрного края» (0+) покажут в Доме офицеров Балтийского флота. Постановка в исполнении ансамбля танца «Янтарные миниатюры» будет интересна зрителям любого возраста, сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

На сцене: танцующие белки, мыши с двухметровыми хвостами, поросята и прочие герои английской сказочницы в многослойных платьях в пол, камзолах и больших головных масках. Музыка для балета скомпилирована из частей известных балетных постановок и викторианских мелодий.

Балетный спектакль покажут в среду, 4 июня, в 11 часов на сцене Дома офицеров Балтийского флота по адресу: ул. Кирова, 7. Традиционно «Янтарные миниатюры» танцуют в «Сказках озёрного края» лишь один раз в год. Однако в этом году по просьбам зрителей постановку решили показать повторно.



