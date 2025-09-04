14 сентября мистический спектакль «Мастер и Маргарита. Бал» открывает сезон

Театр откроется для тех, кто решится войти в таинственный лабиринт романа Булгакова. Мистическое пространство, где появляются из ниоткуда и исчезают в никуда герои спектакля. Маргарита и Гелла совершают колдовской обряд, Воланд ведет диалог о запретных желаниях и дает каждому возможность избавиться от своих пороков, Фагот переносит в пятое измерение... Зрители — участники действия, сопровождаемые проводниками в масках, идут по разным локациям, после чего попадают в главный зал Бала! Дегустация перед балом: свита Воланда предлагает зрителям попробовать напитки и найти тот, который принес Азазелло Мастеру и Маргарите. Мистические танцы в постановке хореографа Ильи Чепелева перемешиваются с нереальным, «пробирающим до костей» вокалом Юлии Галдикайте. Коронование Маргариты, волшебный крем и обряд Геллы, превращение зрителей в шахматные фигуры — возможность сделать 3 роковых хода с самим Мессиром! Сеанс медитации от мессира, мистический грим и свет, невероятные костюмы, яркие актерские образы и смелое режиссерское решение спектакля вызывают огонь зрительских эмоций.

«Огонь, с которого все начиналось и которым все заканчивается...» (М. Булгаков).

Режиссёр-постановщик и автор спектакля: Заслуженный артист России Николай Захаров.

В новом сезоне зрителей ждёт много интересных событий. Несколько премьер, открытие джаз-клуба NZ при свечах и яркие спектакли театра, которые сделают вашу осень яркой.

Приоткроем завесу...

В 31 театральном сезоне Николай Захаров подарит публике ... премьеру — спектакль «Эдит Пиаф»! Красивая история о необыкновенной жизни, любви и песнях великой певицы с живым звуком, вокалом, танцами и великолепными актерами. 16+

19 сентября 19.00 «Все отдам за вашего мужа».

Бракоразводная комедия по пьесе М.Задорнова, 18+. Героиня с нетерпением ждет супруга и готовит для него праздничный ужин: сегодня исполняется двадцать лет их совместной жизни. Но раздается звонок в дверь, и от семейной идиллии не остается и следа...

20 сентября 12:00 Философская сказка «Маленький принц», начинаем учебный год вместе.

Помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить. 6+

20 сентября 19.00 Премьера! Открытие джаз-клуба NZ при каскаде горящих свечей!

В составе трио (бас, ударные, фортепиано) Илья Пищенко представит публике яркую программу хитов джазовой музыки в инструментальном и вокальном исполнении.

27 сентября 18.00 Экзистенциальная комедия «Фуршет для придурка».

Состоятельный издатель придумал необычное развлечение. Он и его друзья устраивают ужин, где каждый должен привести... полного придурка. Вечеринка оборачивается вовсе не так, как планировал хозяин. 16+

28 сентября 17.00 Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф.М. Достоевского «Идиот»,

Любовные треугольники, маски, фраки, плети и черные розы — это триллер! Неожиданное режиссерское предложение. 12+

Театр — это модно. Приходите в театр.





