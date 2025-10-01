Премьера спектакля «Эдит Пиаф. На балу удачи» пройдет в театре Н. Захарова

8 и 9 ноября — премьера «Эдит Пиаф. На балу удачи», спектакль с живой музыкой и вокалом, 16+

Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой Эдит Пиаф, наполненный живой музыкой, пронзительным вокалом и пластикой, в ярком исполнении актёров и музыкантов — любимцев калининградской публики.


Режиссёр Николай Захаров вдумчиво и деликатно подошёл к созданию образа Эдит Пиаф, рассказывая о её судьбе и творчестве, таланте, о друзьях и любимых мужчинах.

Режиссёр берет тему удивительной раздвоенности личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.

За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров — «музыкальных визиток» Франции.

4 октября — «Париж-Париж», триллер, финал которого определяет зритель, 18+

Главный герой может арендовать все, включая жену, дочь и друга. Игроки принимают условие, но удается ли им его выполнить? Неожиданно они оказываются вовлеченными в игру, сулящую им неплохие дивиденды. Кому-то из персонажей придётся выйти из игры, а кто-то пройдёт до конца...

11 октября — джаз- клуб NZ при свечах, 0+

В составе трио (бас, ударные, фортепиано) Илья Пищенко представит публике яркую программу хитов джазовой музыки в инструментальном и вокальном исполнении.

12 октября  — «Турбулентность», современная французская комедия, 18+

О любовных приключениях молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Курьёзы, нелепости, повороты судьбы и невероятная развязка...

19 октября — «Мастер и Маргарита. Бал», мистический спектакль-променад, 18+

Зрители здесь — гости на балу у Воланда, которые окажутся внутри спектакля и станут непосредственными участниками действия.

24 октября — «Танго в Париже», любовная фантазия со скрипкой и вокалом, 18+

Вечный любовный треугольник. Сверкающий Париж. Звуки страстного танго, звона бокалов шампанского и великолепного французского шансона. Хотите окунуться в атмосферу влюбленного и эксцентричного Парижа?

25 октября — философская сказка «Маленький принц», 6+

Встречаем осенние каникулы вместе. Помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить.

25 октября — «Скорый из Синаи, остросюжетная мелодрама, 16+

Провинциальный городок, маленький и неприметный. Жизнь идёт своим чередом. Но однажды роскошный экспресс «Бухарест – Синая» неожиданно останавливается, и загадочная пассажирка, которая сходит с поезда, меняет жизни многих...

Театр — это модно. Ходите в театр.

Билеты на сайте театра и «ЯндексАфиши».
Подключена Пушкинская карта.

* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617
**ООО «Тикет Бэст», г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр-т, д. 37, к. 1 а, ОГРН 1137847283716
Справка

Содружество Актёров театр Николая Захарова

г. Калининград, ул. Глазунова, 9, вход с ул. Глазунова, 22
+7 911 465 72 65
+7 911 455 67 89
teatrzaharova.ru

