Премьера спектакля «Эдит Пиаф. На балу удачи» пройдет в театре Н. Захарова

Спектакль о необыкновенной жизни, любви и песнях великой Эдит Пиаф, наполненный живой музыкой, пронзительным вокалом и пластикой, в ярком исполнении актёров и музыкантов — любимцев калининградской публики.





Режиссёр Николай Захаров вдумчиво и деликатно подошёл к созданию образа Эдит Пиаф, рассказывая о её судьбе и творчестве, таланте, о друзьях и любимых мужчинах.

Режиссёр берет тему удивительной раздвоенности личности героини: ощущавшая себя «маленьким воробышком» Пиаф в моменты робости и страха умела, преодолев себя, петь уверенно и мощно. И не случайно образ французской певицы на сцене создаётся двумя исполнительницами: драматической актрисой и вокалисткой, сплетающими этот сложный и противоречивый образ силой своих дарований.

За два часа со сцены звучит много песен: от малознакомых до шлягеров — «музыкальных визиток» Франции.

Главный герой может арендовать все, включая жену, дочь и друга. Игроки принимают условие, но удается ли им его выполнить? Неожиданно они оказываются вовлеченными в игру, сулящую им неплохие дивиденды. Кому-то из персонажей придётся выйти из игры, а кто-то пройдёт до конца...

В составе трио (бас, ударные, фортепиано) Илья Пищенко представит публике яркую программу хитов джазовой музыки в инструментальном и вокальном исполнении.

12 октября — «Турбулентность», современная французская комедия, 18+

О любовных приключениях молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Курьёзы, нелепости, повороты судьбы и невероятная развязка...

19 октября — «Мастер и Маргарита. Бал», мистический спектакль-променад, 18+

Зрители здесь — гости на балу у Воланда, которые окажутся внутри спектакля и станут непосредственными участниками действия.

Вечный любовный треугольник. Сверкающий Париж. Звуки страстного танго, звона бокалов шампанского и великолепного французского шансона. Хотите окунуться в атмосферу влюбленного и эксцентричного Парижа?

25 октября — философская сказка «Маленький принц», 6+

Встречаем осенние каникулы вместе. Помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить.

25 октября — «Скорый из Синаи, остросюжетная мелодрама, 16+

Провинциальный городок, маленький и неприметный. Жизнь идёт своим чередом. Но однажды роскошный экспресс «Бухарест – Синая» неожиданно останавливается, и загадочная пассажирка, которая сходит с поезда, меняет жизни многих...

