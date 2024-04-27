Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото)

Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото) Два мира, две правды: в музтеатре прошел предпоказ «Капитанской дочки» (фото)
Все новости по теме: Культура

В Калининградском музыкальном театре состоялся предпремьерный показ мюзикла «Капитанская дочка» (16+), приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Мюзикл „Капитанская дочка“ — это известный всем со школьной скамьи пушкинский сюжет, в котором на фоне крестьянского восстания Емельяна Пугачева разворачивается трогательная история любви, переплетаются судьбы двух людей из разных миров, их страсть и решимость противостоять судьбе. Главным действующим лицом оказывается великое Русское Лихо — метафизическая сила, двигатель всего того и ужасного, и прекрасного, что случалось и случается на Руси. Создатели спектакля не будут давать ответы на вопросы кто прав, а кто виноват, обличать или оправдывать кого-то из героев. Они покажут две точки зрения, диалог между двумя правдами и оставят зрителю право выбирать, на чьей он стороне — Гринева, Швабрина, Маши Мироновой, Пугачева», — рассказали в Музтеатре.

Композитор мюзикла — Евгений Загот, лауреат премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра». «Капитанская дочка» — уже третий спектакль Загота в репертуаре Музтеатра после «Винила» и «Робин Гуда». Автор либретто и стихов — Карен Кавалерян. Премьерные показы «Капитанской дочки» пройдут 27 и 28 апреля.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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