«Государь-стендап»: как в драмтеатре прошёл спектакль «Сатирикона»

Спектакль «Государь – стендап» (18+) театра «Сатирикон» под руководством Константина Райкина завершает проходящий в Калининградском областном драматическом театре фестиваль искусств «Балтийские сезоны – 2024».

Первое, что видит зритель – ковёр, который помнит, наверное, каждый, родившийся в советское время, фейк-мониторы с подсветкой, в одном углу мечи, в другом – музыкальные инструменты. Нас встречает робот Марфуша, почему-то представляющаяся роботом-пылесосом. Хотя у нее есть сын Игорь, и он действительно пылесос. У Марфуши ярко-красные волосы, она умеет шутить. Прибыла к нам из 3024-го вместе с рок-группой Dead Platon. Фронтмен группы, который выдает себя за Никколо Макиавелли, через весь зал врывается на сцену в трениках и варварской шубе-безрукавке и оглашает правила поведения: «Я шучу – вы смеётесь, я покупаю – вы платите».

Спектакль, премьера которого состоялась в феврале 2024-го, за основу взял трактаты Никколо Макиавелли «Государь» и Платона «Государство». По форме он представляет собой философско-музыкальное стендап-шоу, в котором зрителя постоянно перемещают по временной шкале: времена Ивана Грозного (царь жалуется, что его повара всё очень сильно приправляют вроде как чесноком, хотя точно также пахнет и мышьяк) сменяются эпохой Петра I. Первый российский император рассуждает о том, как же ему назвать прекрасный город на Неве, и в конце этой сцены на заднике сцены показывают видеоряд, в котором кадры открыточного Петербурга перемешаны с питерскими неприглядными дворами. Затем мы попадаем в будущее, где люди пытаются договориться об одной религии, вместо песен поют пясни и рассказывают модернизированные басни. Спектакль вернет и в 1937, но тут эпоха эффективного менеджмента.

Режиссер спектакля Александр Локтионов на пресс-подходе перед началом действия рассказал, что актёры откликнулись сразу: «Было много сложностей, внутри работы, потому что такой спектакль, мы его сочиняли прямо по крупицам. Было и сложно, и спорили, и не соглашались друг с другом, но, в конечном счёте как-то получилось договориться и как-то совместно это сочинять. Мы долго сами понимали правила игры, которые создаём, и в итоге, вроде как, поняли. Такой формат театра, который придумывается от нуля, пишется на репетициях, создается полностью своими силами, без участия драматурга, который заранее создает текст, создает какую-то канву, мне такой театр интересен. Конечно, это очень трудоёмко, и вопрос, интересен ли он другим режиссерам».





Александр Локтионов считает, что идеи Платона и Макиавелли перекликаются с сегодняшним днем очень сильно, так как и то, и другое – это большая философия, которая очень тонко разбирает какие-то законы существования жизни, метафизику реальности.

«Мы написали некоторые шутки для Калининграда, у нас есть в составе спектакля уроженец Калининграда Илья Денисович. Мы периодически что-то дописываем, что-то меняем. Стендап - это такой жанр, который требует какой-то постоянной свежести», – рассказал режиссер.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин уверен, что новый спектакль – это достижение театра: «Мне это так говорить вполне ловко, потому что я к этому не имею никакого отношения. Я имею отношение к этому только поскольку, поскольку я этого режиссера пригласил для работы в театре и он уже сделал второй, это уже вторая его работа в нашем театре».





Райкин рассказал, что в Москве спектакль играют в более камерном пространстве. «Он там имеет огромный успех, на него невозможно попасть, и мы поэтому решили, что немножко обидно, что он идет в таком небольшом, камерном, театральном, варианте. Но в Москве у нас как бы нет другого, а здесь нам представился шанс и для нас это и интерес, и риск, конечно, и азарт, – поделился руководитель «Сатирикона», - Мне кажется, что вообще в Калининграде хорошая театральная публика. Я много раз в этом убеждался, мы все-таки сюда не один, не два и не три раза приезжали».

По мнению Константина Райкина, Калининград является кузницей театральных кадров. «Вообще из Калининграда и у меня в театре большое количество актеров, и в театральных институтах Москвы, куда чрезвычайно трудно поступить. Одни СТОПовцы, так называемые, студийцы, которые у вас занимаются в одной школе (лицей №49 – прим. «Нового Калининграда»), у них процент попадания такой, как будто мы говорим не об одной школе, а о целом большущем городе. У нас из других городов, огромных, не попадает столько народу, сколько от вас. В одном нашем театре работают уже за его историю человек семь или восемь из этого учебного заведения».

По словам худрука калининградского драмтеатра Александра Федоренко, фестиваль «Балтийские сезоны» - это возможность привезти в Калининград все лучшее, что есть на данный момент в театральном мире. Программа фестиваля «Балтийские сезоны – 2025» уже практически сформирована, но раскрывать подробности пока рано.

Второй показ спектакля «Государь – стендап» пройдет вечером 12 октября.

Текст и фото: Александр Степаненко; также в материале использованы фотографии, предоставленные пресс-службой Калининградского драмтеатра

