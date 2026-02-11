«Театральная кукла»: в РГИСИ на Острове стартовал «Большой дебют»

В Калининграде на этой неделе стартовала молодежная программа «Большой дебют» (12+) для студентов театральных и кинематографических вузов страны. 10 февраля состоялись первые мастер-классы от известных педагогов. На одном из них, «Театральная кукла: от жеста к образу» Романа Сопко, побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда».

Мастер-классы проходят в новом здании Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), которое построили на острове «Октябрьский» и которое является частью культурно-образовательного кластера. 10 февраля мастер-классы провели хореограф Владимир Варнава и директор Театрального института Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова Роман Сопко.

«Роман Сопко — известный театральный режиссер и педагог, специалист по работе с театральными куклами. Его мастер-классы посвящены глубокому изучению процесса превращения простого жеста в выразительный образ, что является ключевым аспектом кукольного театра, — рассказали организаторы проекта. — Основная идея его мастер-класса заключена в том, что каждая деталь поведения куклы должна нести смысловую нагрузку и эмоциональную окраску. Роман Васильевич учит создавать яркие персонажи, начиная с простых движений и постепенно раскрывая характер и внутренний мир героя. Этот процесс включает работу над пластикой, мимикой, речью и взаимодействием с окружающими объектами».

«Большой дебют» — проект Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». В Калининграде в рамках программы представят дипломные постановки студенты Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Российской академии имени Гнесиных, театрального института Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Помимо спектаклей, проходят мастер-классы и творческие лаборатории под руководством именитых педагогов.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»