Попасть под трамвай: чем удивил спектакль «Любовник» в Драмтеатре

Спектакль «Любовник» (16+) — сложная психологическая драма, которая поднимает вечные темы любви, предательства, одиночества и личного выбора, с момента премьеры в ноябре прошлого года неизменно собирает в областном драмтеатре аншлаг. Корреспондент «Нового Калининграда», посмотрев постановку, в полной мере ощутил глубину экзистенциального кризиса, в котором оказался главный герой, и еще раз задумался о том, насколько легко потерять в жизни опору.

Спектакль поставлен по мотивам киносценария Геннадия Островского к фильму Валерия Тодоровского «Любовник» (16+) 2002 года. История проста, но при том трагична. Внезапно умирает 37-летняя Елена: не выдержало сердце. Убитый горем муж — преподаватель университета Дмитрий, роль которого исполняет Алексей Грызунов, ищет фотографию для памятника и находит любовную записку от жены другому мужчине.

Вскоре выясняется, что это не случайная интрижка, не мимолетное увлечение, не ошибка молодости, а долгий, серьезный роман, который длился около двадцати лет, фактически с начала отношений Дмитрия и Елены. Получается, это не просто банальная измена, это нечто большее. Это что-то такое, что фактически перечеркивает всю жизнь главного героя, делает её фальшивой, ненастоящей. Ведь ничего не осталось! Даже взрослый сын, судя по всему, от любовника, потому что заикается, как и он.

И что самое обидное — все всё знали! Знал брат, знала теща. Да и сын, похоже, догадывался...

Как дальше жить? На что теперь опереться? За что бы Дмитрий ни схватился, всё рассыпается в прах. Да и сам он, что прекрасно показывает Алексей Грызунов, на глазах превращается в некий хрупкий, пустотелый сосуд, готовый разлететься вдребезги в любой момент.

Любовник жены — отставной военный Иван (актер Максим Пацерин) — тоже сломлен. Он все эти годы мечтал о том, что Елена уйдет от мужа, и не понимал, почему она этого не делает. И теперь он злится на Дмитрия из-за того, что тот фактически сломал ему жизнь. Он мог прожить все эти годы с любимой женщиной, не деля её ни с к кем. А вместо этого он занимался дурацкой конспирацией, не смея даже признать своего сына. У двух мужчин масса вопросов к Елене. Но её больше нет, поэтому в фильме 2002 года они постоянно задают их друг другу. Без особого, как нетрудно догадаться, успеха.

У Тодоровского заварившая всю эту кашу Елена в кадре не появляется. Зритель может лишь рисовать её образ в своем воображении. Режиссер калининградского спектакля Роман Габриа поступил иначе. Елена у него — полноценный персонаж, её роль исполняет Мария Чернова. Дмитрий регулярно видит жену в своих видениях, спорит с ней, пытается докопаться до истины, но тоже терпит неудачу. Оно и понятно. Ведь диалог он ведет, по сути, сам с собой. Да еще и в измененном сознании — батарея пустых и полупустых бутылок на столе и под столом является важной частью декораций. Время от времени к Дмитрию вместе с Еленой приходят еще и зайчики — дети в шапках с ушами. Хотя, наверное, в этой ситуации уместней была бы белочка...

Очень важное место в пьесе Островского занимает трамвай. Он для Елены словно дорога жизни, как линия судьбы, как некий мост, который соединял две её ипостаси. Между мужем и любовником пять остановок. Целых пять или всего пять. Но в этот маршрут вместилась вся её жизнь. В фильме Дмитрий, пытаясь понять Елену, тоже постоянно проделывал этот путь — пять остановок в одну сторону, пять — в другую. Но ответов на терзавшие его вопросы он так и не нашел. Финал остался, по сути, открытым. «Мужчина, вставайте», — тормошит кондуктор пассажира. В ответ — тишина. То ли крепко уснул, то ли отправился на встречу со своей загадочной Еленой...

Трамвай в спектакле Романа Габриа играет, как представляется, несколько иную роль. Это что-то неотвратимое, то, что движется по рельсам, которые проложил не ты. Трамвай, как беда, способен ворваться в твое жилище, и единственное, чем ты можешь противостоять вторжению, — не замечать его. Персонажи пьесы, собственно, так и поступают. В их квартиру въехал трамвай, а они делают вид, что его нет. Живут, разговаривают, пьют, заходят в салон «за бокалами». Прямо как в басне Крылова: «Слона-то я и не заметил». Что за всем этим скрывается? Трудно сказать. Наверное, инфантилизм. Детская уверенность, что, если проблему игнорировать, она исчезнет. И если знавших об измене Елены родственников Дмитрия тут хоть как-то можно понять, то его самого — очень сложно. Но, с другой стороны, такая модель поведения представляется наиболее психологически комфортной...

Отрадно, что такой сложный спектакль нашел столь широкий отклик у калининградской публики. Но, к сожалению, далеко не все были готовы к тяжелой внутренней работе. Некоторые восприняли пьесу как комедию — смешно же, когда пьяный мужик заправляет халат в трусы и шатается. Поэтому порой звучал, как представляется, не совсем уместный смех. Но большинство все же отдали должное попытке режиссера обратить внимание на очень сложные и, чего уж греха таить, неудобные проблемы.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Геннадий Филиппович / Калининградский областной драматический театр