«Наше всё»: как в драмтеатре Пушкина с Агутиным соединяли

В конце февраля в Калининградском драмтеатре отыграли самый масштабный и, пожалуй, самый необычный спектакль из собственного репертуара — «Наше всё» (16+) . Корреспонденты «Нового Калининграда», посмотрев постановку, поразились тому, как ловко сценаристы Степан Пектеев и Андрей Стадников сумели вплести в ткань спектакля произведения разных авторов из разных эпох, и еще раз задумались о том — только ли Пушкин наше всё?

Спектакль «Наше всё» — довольно редко играется на сцене драмтеатра. Примерно пару раз в год. И это понятно. Во-первых, дело это, как можно представить, трудоемкое, в постановке задействована почти вся труппа. Кроме того, это своего рода эксперимент. Соединение разных жанров и разный видов искусства — кино и театра. Спектакль демонстрируется одновременно с фильмом. И зритель, как ни странно, не разрывается между ними. Режиссеру Степану Пектееву удалось соединить все это воедино, нарисовав, так сказать, одно большое полотно.

Вот только о чём оно? С одной стороны, о Пушкине, которого с легкой руки литературного критика Аполлона Григорьева с середины позапрошлого века совершенно справедливо называют «наше всё», а с другой, как бы это банально ни прозвучало, о жизни, с ее радостями, горестями и парадоксами. И эта жизнь, как выясняется, очень хорошо ложится на пушкинские стихи. А когда их не хватает (Пушкин хоть и велик, но не может объять всё на свете), на помощь приходят другие авторы. Отечественные и зарубежные.

На этот спектакль хорошо ходить с девушкой, на которую хочешь произвести впечатление. Можно по ходу дела шептать на ушко: «Сейчас был Бодлер, после него — Гёте, а это — ни за что не угадаешь! — Гийом Аполлинер!». Всего в повествование включено примерно 25 произведений.

Пересказывать сюжет смысла нет. Это некая фантасмагория на основе «Руслана и и Людмилы» (12+). Влюбленная пара школьников (Максим Кудрявцев и Ярослава Бурлакова) пытается найти свой путь в жизни, доказать что-то взрослым, ну и вообще — быть счастливыми. Действия происходят и во сне, и наяву. Причем отличить сон от яви бывает порой очень непросто. Начинается все как трагедия. Школьники ставят выпускной спектакль по Пушкину, но строгое и трусливое начальство его «зарубает», потому что он слишком смелый и излишне пессимистичный. Молодую, предпочитающую новаторские методы воспитания и обучения учительницу заставляют уволиться. Её место занимает совершенно демоническая женщина Суспирия Ивановна (Вера Владимирова), которая, насколько можно понять из её страстного танца, собирается ломать и калечить юные души.

А заканчивается представление скорее как водевиль, где главными «действующими лицами», пожалуй, являются русские классики — Лев Толстой, Федор Достоевский, Антон Чехов, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев. Будучи представленными как карикатуры на самих себя, они подолгу и с увлечением спорят о литературе. В частности, о советской (!). Как показалось, самый строгий её критик, согласно задумке создателей спектакля, почему-то Тургенев, который назвал советскую литературу «добровольным инвалидом, положившим свои конечности под бензопилу цензуры». Даже таким бескомпромиссным авторам, как Венедикт Ерофеев и Михаил Булгаков, от него досталось на орехи.

Зато к артисту Леониду Агутину ни у кого претензий не оказалось. Поэтому «русские классики» вместе с остальными персонажами спектакля с душой, под бурные аплодисменты зала, исполнили его песню «Ты забудешь обо мне на сиреневой луне». Глядя на это, подумалось, что «наше всё» — это не только Пушкин, не только остальные классики, но и это удивительное единение сцены и зала.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»