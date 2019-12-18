В Калининградском зоопарке снова родился жирафёнок (фото) (видео)

В Калининградском зоопарке родился жирафёнок. Малыш появился на свет 19 ноября у пары жирафов Ивы и Меру, сообщили сотрудники зоосада.

«В течение месяца зимний павильон, где содержатся жирафы, был закрыт для посещения, чтобы оградить мать и новорождённого от стресса. Возобновить работу павильона решились только после того, как стало понятно, что детеныш достаточно окреп», — отметили в пресс-службе.

По словам сотрудников зоопарка, сейчас животные чувствуют себя хорошо. Мать самостоятельно кормит детёныша. За первый месяц он прибавил в весе и вырос на 15-20 см. Всё это время за жирафами наблюдали ветеринарные врачи и зоологи. Сразу после рождения жирафёнка в павильоне установили систему видеонаблюдения для того, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение за состоянием новорожденного и Ивы. С помощью камер сотрудники зоопарка могли наблюдать за поведением животных даже из дома.

«Особое внимание обращают на процесс вскармливания матерью детеныша. Раньше у Ивы были проблемы с выкармливанием детенышей, и сотрудникам зоопарка приходилось искусственно докармливать новорождённых жирафят. Для того, чтобы приучить Иву кормить детенышей самостоятельно, с ней долгое время проводили специальные медицинские тренинги», — рассказали в зоопарке.

Самка Ива родилась в Калининградском зоопарке в 2002 году, самец Меру 2007 года рождения прибыл в Калининград из Берлина в 2008 году. Жирафёнок стал четвёртым ребёнком пары. Первая беременность Ивы оказалась неудачной, малыш родился мёртвым. Второй детёныш появился на свет в 2013 году и прожил всего два месяца. У него была обнаружена врождённая патология — сращивание одной капсулы правой почки с печенью. Животное умерло от тромбоза сердца. Третий жирафёнок появился на свет в ноябре 2017 года. В августе 2018-ого его отправили в Белгородский зоопарк из-за возможных конфликтов с отцом. Осенью малыша не стало, он погиб от язвы желудка и 12-перстной кишки. Наиболее вероятной причиной возникновения болезни ветврачи назвали хронические стрессы.