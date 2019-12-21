В зоопарке Калининграда хотят устроить веревочную лестницу над бассейном с крокодилами

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке разрабатывают концепцию использования бывшего птичника, освободившегося после открытия Дома тропической птицы. Для этого был приглашен зооархитектор из Нидерландов Erik van Vliet,сообщила в своем фейсбуке директор зоопарка Светлана Соколова.

На втором этаже птичника планируется обустроить комплексную экспозицию «Мадагаскар» с кошачьими лемурами. Главной «фишкой» объекта будет возможность свободно зайти к ним в вольер. «Такие экспозиции широко распространены в зарубежных зоопарках и набирают все большую привлекательность для посетителей, — отметила директор зоопарка. — Безопасность животных и посетителей (разумеется от неразумности самих посетителей) обеспечивается наличием постоянного смотрителя (ну как в музейных залах, например)». Планируется, что снаружи лемуры будут выходить на остров, а естественной преградой для них станет вода: внутрь этой экспозиции также будет открыт доступ посетителей.

«Первый этаж мы бы хотели занять под огромный бассейн с нильскими крокодилами (у нас есть один в коллекции, которого посетители могут видеть максимум три месяца в году; остальное время он живет просто в ужасающих условиях и нам нужно решать проблему и его местожительства). Однако этот вопрос остается открытым до полного обследования несущих конструкций и их пригодности для использования в условиях повышенной влажности. Ну и система очистки воды стоит немало. Однако, если все получится, то добавится еще и, щекочущий нервы, небольшой аттракцион — качающаяся веревочная лестница прямо над бассейном с крокодилами (безопасно защищающая вас со всех сторон, разумеется», — рассказала Светлана Соколова.

По ее словам, основной идеей экспозиции станет уязвимость биоразнообразия островных животных: «Тут вспомним и про Австралию с кроликами и вымершую птицу дронт с острова Маврикий и многих других». Интерьер экспозиции будет создан на основе национальных мотивов острова Мадагаскар.

Для реализации идей нужно будет построить павильоны для фламинго и пеликанов, которые сейчас «в ужасных условиях зимуют на первом этаже старого птичника» и найти финансирование, добавила руководитель зоопарка.

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии

prealoader
prealoader

«Жизнь животных» в новостях:

В зоопарке объяснили, почему маленький муравьед чуть не погиб от истощения В зоопарке объяснили, почему маленький муравьед чуть не погиб от истощения
В Калининградском зоопарке умер самец зебры В Калининградском зоопарке умер самец зебры
Калининградцы за неделю 7 раз звонили в экстренные службы с просьбой спасти лебедей
Опубликован список самых популярных у россиян пород кошек
Пытка плиткой: как выглядит Южный парк после благоустройства (фото) Пытка плиткой: как выглядит Южный парк после благоустройства (фото)
Вечерний @Калининград: Путин подряд, жирафья радость и стрельба у ФСБ Вечерний @Калининград: Путин подряд, жирафья радость и стрельба у ФСБ
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2020 год
Стадион на Острове передан в собственность Калининградской области

Все новости в теме Жизнь животных Все новости за день Все темы новостей
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter