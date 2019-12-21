В зоопарке Калининграда хотят устроить веревочную лестницу над бассейном с крокодилами

В Калининградском зоопарке разрабатывают концепцию использования бывшего птичника, освободившегося после открытия Дома тропической птицы. Для этого был приглашен зооархитектор из Нидерландов Erik van Vliet,сообщила в своем фейсбуке директор зоопарка Светлана Соколова.



На втором этаже птичника планируется обустроить комплексную экспозицию «Мадагаскар» с кошачьими лемурами. Главной «фишкой» объекта будет возможность свободно зайти к ним в вольер. «Такие экспозиции широко распространены в зарубежных зоопарках и набирают все большую привлекательность для посетителей, — отметила директор зоопарка. — Безопасность животных и посетителей (разумеется от неразумности самих посетителей) обеспечивается наличием постоянного смотрителя (ну как в музейных залах, например)». Планируется, что снаружи лемуры будут выходить на остров, а естественной преградой для них станет вода: внутрь этой экспозиции также будет открыт доступ посетителей.

«Первый этаж мы бы хотели занять под огромный бассейн с нильскими крокодилами (у нас есть один в коллекции, которого посетители могут видеть максимум три месяца в году; остальное время он живет просто в ужасающих условиях и нам нужно решать проблему и его местожительства). Однако этот вопрос остается открытым до полного обследования несущих конструкций и их пригодности для использования в условиях повышенной влажности. Ну и система очистки воды стоит немало. Однако, если все получится, то добавится еще и, щекочущий нервы, небольшой аттракцион — качающаяся веревочная лестница прямо над бассейном с крокодилами (безопасно защищающая вас со всех сторон, разумеется», — рассказала Светлана Соколова.

По ее словам, основной идеей экспозиции станет уязвимость биоразнообразия островных животных: «Тут вспомним и про Австралию с кроликами и вымершую птицу дронт с острова Маврикий и многих других». Интерьер экспозиции будет создан на основе национальных мотивов острова Мадагаскар.

Для реализации идей нужно будет построить павильоны для фламинго и пеликанов, которые сейчас «в ужасных условиях зимуют на первом этаже старого птичника» и найти финансирование, добавила руководитель зоопарка.