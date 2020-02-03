Калининградский зоопарк хочет взять самца орангутана

Калининградский зоопарк направил запрос на подбор орангутана в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.

«Теперь координатор программы по сохранению и размножению орангутанов будет искать для Ноны подходящего самца. Это кропотливая работа. Нужно изучать генетические линии и племенные книги, чтобы избежать близкородственного скрещивания. Если всё пройдёт хорошо, в этом году в зоопарке появится самец орангутана», — рассказала Екатерина Михайлова.

Напомним, в ноябре 2018 года в зоопарке впервые родился малыш орангутана. Родителями стали самка Нона (1995 года рождения) и самец Бенджамин (1998 года рождения). Самого Бенджамина не стало в апреле 2019-ого. У борнейского орангутана развился хронический гайморит, который, по словам ветеринаров, тяжелой формой пневмонии.