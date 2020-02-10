Медведице Ханни из Калининградского зоопарка подарили торт на 20-летний юбилей (фото)

Медведице Ханни из Калининградского зоопарка подарили торт на 20-летний юбилей (фото) Медведице Ханни из Калининградского зоопарка подарили торт на 20-летний юбилей (фото) Медведице Ханни из Калининградского зоопарка подарили торт на 20-летний юбилей (фото)
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Чёрному медведю Ханни из Калининградского зоопарка 4 февраля исполнилось 20 лет, а бурый медведь Фима отметил 15-летие 20 января. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«Оба именинника получили ммммммм... вкуснющие подарки. Ханни презентовали фирменный медвежий торт (записывайте рецепт: каша + мясо+ орехи + варенье + морковь). А Фима получил в подарок целую коробку семечек, изюма, орехов, яблок и моркови. Коробку Фима с удовольствием раздербанил, а вкусности моментально смел. Наверное, даже и не понял, что праздник», — рассказали в зоопарке.

Напомним, в 2018 году в Калининградском зоопарке открыли «Дом старых медведей». Это пять вольеров, обустроенных для проживания пожилых животных. Сейчас в нём содержатся 31-летняя бурая медведица Настя (средняя продолжительность жизни этого вида — до 40 лет), 28-летняя уссурийская белогрудая медведица Артистка (средняя продолжительность жизни — до 35 лет), а также американские барибалы — 31-летний самец Аргон (средняя продолжительность жизни — 30 лет), 31-летняя самка Ховди и их дочь Ханни.

Фотографии предоставлены Калининградским зоопарком

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