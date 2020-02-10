Власти Зеленоградска проводят конкурс для животных, совершивших подвиг

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Зеленоградске решили провести конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». Его победителем станет животное-медиагерой, «совершившее в 2019 году достойный уважения поступок или поднявшее важные актуальные проблемы в нашем обществе». Об этом сообщается на странице зеленоградского котошефа в Facebook.

«Кандидатами на победу могут стать любые животные из самых разных уголков мира, прославившиеся в СМИ и интернете в прошедшем году. Кроме того, в специальной номинации „В ответе за тех“ будет отмечен экозащитник (общественный деятель, организация или просто гражданин), наиболее отличившийся в деле защиты животного мира», — говорится в посте.

Организаторы уже успели отобрать 27 кандидатов на победу, но заявки продолжают приниматься. Предложить медиагероя может любой человек, отправив обращение в произвольной форме на почту dobro_v_serdce@mail.ru до 1 марта 2020, а также ссылку на публикацию. Итоги конкурса будут объявлены 14 марта во время проведения Дня зеленоградского кота. Победители, которых определит специальное жюри, получат призы с логотипом конкурса и почётные дипломы.

«Мы посчитали несправедливым, что ежегодно на различных представительных площадках награждаются достойные люди, сделавшие наш мир лучше и добрее, но совсем без внимания остаются братья меньшие, которые порой совершают настоящие подвиги или своими действиями просто вносят гармонию в нашу жизнь, — отметил глава администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой. — Поэтому и решили организовать такой конкурс, который, надеюсь, станет ежегодным». 

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