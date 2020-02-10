Калининградский видеооператор снял фильм об убитых браконьерами лебедях (видео)

Калининградский видеооператор Денис Штейн опубликовал 10-минутный документальный фильм о семье лебедей, расстрелянной под Зеленоградском в прошлом году. Видео он загрузил на YouTube.

«Я снимал семью лебедей в течение всего года, с самых первых моментов ее образования, и вместе мы прошли все этапы от яйца до почти взрослого лебедя, пока смерть не разлучила нас...», — написал Денис Штейн. Свою работу фотограф назвал «Не стреляйте белых лебедей» в честь романа Бориса Васильева. «Следуя принципу „убью сколько смогу“, за прошедшие столетия человек полностью истребил многие сотни видов животных и, судя по всему, он не собирается останавливаться на достигнутом. Человек считает себя царем природы, забывая о том, что на самом деле является сыном её», — отметил Штейн.

Напомним, в октябре 2019 года неизвестные расстреляли семью лебедей, поселившуюся недалеко от посёлка Логвино. Денис Штейн планировал снять об этих птицах фильм «От яйца до взрослого лебедя». За семьей лебедей он наблюдал несколько месяцев, пока не обнаружил птиц погибшими. «У этой пары на свет появилось четыре замечательных птенца. Один из них с самого рождения был почти черного цвета — такого я еще не встречал. Этого темного птенца я так и назвал — „Черныш“. <...> К концу лета птенцы стали настолько большими, что отцу семейства пришлось расширять свою „жилплощадь“. <...> Новое гнездо находилось на удалении от старого и я называл это гнездо „Дачей“. Молодые лебеди с матерью приплывали к отцу в гости. Они вместе кормились на озере — поедали ряску. Так незатейливо протекала жизнь семейства лебедей. Оставалось еще немного и они уже начали бы летать, но я даже и не мог подумать, что случится большая беда», — написал тогда Штейн.