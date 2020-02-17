Калининградский зоопарк собирает одеяла для детенышей муравьеда и орангутана

Калининградский зоопарк объявил сбор одеял и пледов для маленького муравьеда Мурашки и годовалого орангутана Оле и его мамы Ноны. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«Острую необходимость в пледах и одеялах испытывают Мурашка и Нона с малышом Оле. Мы, а также Мурашка, Нона и Оле, будем рады „укрывашкам“ из любых материалов, кроме ватных одеял. Ватные оделяла легко рвутся — наполнитель может быть опасен для животных», — пояснили в зоопарке.

Принести одеяла и пледы можно с 9 до 17 часов к центральной кассе или кассе на ул. Чайковского.