«Самая мимимишная выставка»: Музей Мирового океана проведёт Неделю Прусского кота

Неделю Прусского кота устроят в Музее Мирового океана. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Уже 29 февраля в Королевских воротах будет дан старт Неделе Прусского кота. На семь дней городские ворота превратятся в кошачье царство, где главными действующими лицами станут самые необычные коты. Плюшевые, из папье-маше, пластилина и даже репейника, милые усатые-полосатые возьмут в плен каждого гостя ИКЦ „Великое посольство“. Но самое главное — создать этих милах предстоит нам самим. Каждый, кто готов реализовать свой творческий потенциал и создать мурлыку своими руками, автоматически становится соавтором самой народной и самой „мимимишной“ выставки музея».

Поделки в виде котов, кошек и котят сотрудники музея принимают в Королевских воротах (ул. Фрунзе, 112) с 19 по 27 февраля. От одного автора — одно произведение, от детского творческого коллектива — не более пяти. С 29 февраля по 14 марта гости Королевских ворот будут выбирать лучших котов выставки, авторы которых получат подарки от спонсоров и Музея Мирового океана.