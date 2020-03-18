Калининградский зоопарк передумал снижать стоимость билетов

Калининградский зоопарк отменил озвученное ранее снижение стоимости взрослых входных билетов. Стоимость остается прежней — 300 рублей.

«Наше решение снизить цену на взрослые билеты было продиктовано желанием хоть как-то компенсировать посетителям закрытие всех павильонов и выставок, находящихся в помещениях, — пояснила директор зоопарка Светлана Соколова. — Однако, взвесив все за и против, мы поняли, что эта инициатива была поспешна. Возможно, такое снижение цены увеличит поток посетителей в зоопарк, что, безусловно, абсолютно недопустимо в условиях сложной эпидемиологической обстановки и режима повышенной готовности, введенного в области».

Ранее Калининградский зоопарк объявил об отмене всех экскурсий, занятий и массовых мероприятий. 18 марта было принято решение закрыть все выставки и павильоны для посетителей, находящиеся в замкнутых помещениях.