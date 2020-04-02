Калининградский зоопарк показал, как выглядят новые скульптуры на входе (видео)

Калининградский зоопарк показал, как будут выглядеть новые скульптуры животных на главном входе. Видео опубликовано на странице учреждения в Facebook.

«До того, как мы все дружно и сознательно самоизолировались, литейщики успели вплотную подойти к последнему этапу работ над новыми скульптурами для Калининградского зоопарка. Каждую фигуру отливали из нескольких фрагментов, а затем проводили декоративную обработку литья. Потом специалисты, как конструктор, начали собирать медведя, леопарда и прочую бронзовую живность. Впереди зачистка и проработка пластики на месте сварочных швов. В перерывах мастера-на-все-руки успевали снимать и монтировать вот такие драйвовые ролики про свою работу», — написали сотрудники зоосада.

Напомним, со входа в Калининградский зоопарк демонтировали скульптуры животных. Проведенный в 2017 году осмотр скульптур показал, что они находятся в аварийном состоянии, поскольку стоят под открытым небом более 60 лет. Скульптуры были сделаны из цементного раствора, новые — из бронзы.


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