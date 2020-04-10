Калининградский зоопарк начал продажу билетов с открытой датой посещения

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк начал продажу входных билетов с открытой датой посещения. Приобрести их можно на сайте учреждения.

«Калининградский зоопарк — учреждение непрерывного цикла, он не прекращает работу даже в условиях карантина. <...> Акции по сбору средств сейчас проводят зоопарки по всему миру. Входные билеты являются основным источником дохода для большинства подобных организаций. Отсутствие посетителей наносит серьезный урон бюджетам зоопарков», — рассказали в зоопарке.

Купленные билеты будут действительны с момента открытия зоопарка до 31 декабря 2020 года. На сайте доступны взрослый билет стоимостью 300 рублей и детский стоимостью 100 рублей. В первый рабочий день зоопарка среди всех участников акции будут разыграны три годовых абонемента.

Также поддержать зоопарк можно, сделав пожертвование в специальном разделе сайта или приняв участие в программе опеки над животными.


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