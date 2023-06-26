В зоопарке слонихе Преголе дали возможность поплескаться в бассейне перед его ремонтом (видео)

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградском зоопарке слониха Преголя искупалась в бассейне перед началом ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале зоосада.

«Много лет бассейн в вольере Преголи стоял пустым. Мало кто верил, что Преголя с ее консервативным характером захочет зайти в воду. Тем сильнее были эмоции, когда слониха впервые за долгое время осторожно спустилась вниз и.... плюхнулась со всего размаху в воду!», — вспоминают в зоопарке.

Сотрудники надеются на скорый ремонт бассейна, чтобы Преголя снова могла устраивать заплыв внутри вольера.

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