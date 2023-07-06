«Биосфера Балтики» выиграла 4,7 млн рублей на спасение тюленей

Калининградская зоозащитная организация «Биосфера Балтики» выиграла 4,7 млн рублей на доработку инфраструктуры для центра реабилитации тюленят в Калининградской области. Конкурс проводил Фонд президентских грантов.

«Проблема брошенных щенков тюленя ежегодно беспокоит огромное количество жителей и гостей области. Люди находят их во время прогулок на море — обезвоженных, раненных, истощенных. Если тюлененка никто не заберет, он будет умирать несколько дней от голода и жажды на глазах у людей. В связи с возросшим туристическим потоком проблема стала ощущаться особенно остро. Ежегодно, начиная с марта, каждые выходные поступает до 50-100 звонков по поводу найденных тюленят», — говорится в конкурсной заявке.

В документе поясняется, что первых тюленят «Биосфера Балтики» приняла в 2020 году, организовав минимальные условия для их реабилитации. В 2021 году зоозащитная организация выиграла президентский грант. На полученные средства было закуплено оборудование и создана минимальная инфраструктура для работы с морскими млекопитающими, организовано обучение волонтёров. «Мы много сделали. Но, к сожалению, требования контролирующих органов постоянно ужесточаются. Сейчас нам выставили требования по выносу инфраструктуры лагеря на отдельную территорию, чтобы тюлени не пересекались с другими животными», — отмечается в заявке.

На выигранные деньги планируется построить плавучий адаптационный вольер, приобрести диагностическое оборудование, моторную лодку для обслуживания наводного вольера, обучить волонтеров и др.



