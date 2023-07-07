Зоотехники и киперы записали новый аудиогид для зоопарка

Сотрудники Калининградского зоопарка записали новый аудиогид (0+). Участие в его создании приняли зоотехники, киперы (сотрудники, ухаживающие за животными), методисты, просветители и директор Светлана Соколова.

«Аудиогид состоит из 24 роликов: семь из них посвящено не животным, а дендропарку и самым интересным сооружениям. Каждый ролик — это не только факты про каких-то абстрактных слонов и гуанако, а рассказ про наших родных преголь, масянь и мурашек (перечисляются клички животных — прим. „Нового Калининграда“)», — рассказали в зоопарке.

Загрузить аудиогид можно бесплатно через приложение izi.Travel.

