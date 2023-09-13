«Гибнет в течение одной-двух минут»: «Куршская коса» просит туристов не играть с медузами

Фото: Eugenia Clara, Unsplash
Фото: Eugenia Clara, Unsplash

Сотрудники национального парка «Куршская коса» обратились к туристам с просьбой не играть с ушастыми медузами.

«Дети от аурелий в восторге — таскают из моря, собирают в ведёрки, „варят кашу“ на солнышке... Но играть с ними не нужно. Вообще-то, если медузу вытащить из воды, она гибнет в течение одной-двух минут. И как бы примитивно ни выглядели эти водные зонтики, они — живые существа, имеющие органы чувств, нервную систему и даже глазки», — поясняется в телеграм-канале национального парка.

Ранее с призывом не трогать ушастых медуз выступали биологи БФУ им. Канта. «При попадании на сушу медузы погибают достаточно быстро, потому что у них очень тонкие ткани, и в целом они на 90 % состоят из воды. К слову, это единственные медузы, которых можно увидеть в Балтийском море», — цитировала в 2019 году пресс-служба университета биолога Наталью Кудикину.


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