Орангутану Оле из Калининградского зоопарка подарили торт на пятилетие (видео)

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Орангутану Оле из Калининградского зоопарка исполняется пять лет. На день рождения ему подарили торт и картонный домик.

«А наш мальчик сегодня именинник! 23 ноября 2018 года на свет появился он — великий пледометатель, могучий пирамидоразрушитель, сильнейший каталкосгрызатель, любимец мамы, детей и взрослых — Оле! На день рождения Его Безобразничейство с матушкой получили торт и дом. Торт вызвал аппетит. Дом — настороженное матушкино внимание и любопытство новорожденного. Впрочем, судя по настрою мальчика, картонное сооружение долго не протянет», — рассказали в Калининградском зоопарке.

Оле родился в Калининградском зоопарке. Родителями стали самка Нона и самец Бенджамин, ушедший из жизни в 2019 году. «Оле» в переводе с норвежского означает «прародитель». Маленький орангутан получил скандинавское имя, поскольку его отец большую часть жизни прожил в датском зоопарке.

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