Медведица Настя в Калининградском зоопарке вышла из спячки, поела морковку и снова уснула (видео)

Медведица Настя в Калининградском зоопарке ненадолго вышла из спячки и снова в нее впала. Зимний сон медведей, как правило, не очень крепкий, пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе учреждения.

«Настенька проснулась, прогулялась, размялась, угостилась морковочкой и снова пошла спать. Настенька молодец, проведи выходные, как Настенька», — говорится в публикации зоопарка «Вконтакте».

Бурой медведице Насте 36 лет. За свою жизнь она родила 42 медвежонка, за что получила в 2014 году удостоверение Ассоциации многодетных матерей Калининградской области.

Сейчас зоопарк переживает старение коллекции. Это осенью ушли из жизни признанный самым старым в мире 33-летний сивуч Ким, 21-летняя самка жирафа Ива, 21-летняя львица Тисса.

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