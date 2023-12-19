Калининградский зоопарк просит не взрывать фейерверки в его окрестностях

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский зоопарк просит не взрывать фейерверки в его окрестностях, чтобы «дать животным возможность спокойно пережить человеческий праздник». Обращение опубликовано в телеграм-канале учреждения.

«Сегодня рано утром в Калининградский зоопарк пришёл „праздник“. Он ворвался в наше тихое утро грохотом пальбы, заревом и гулом. Первыми удар на себя приняли самые впечатлительные: краснокнижные сипы в испуге замахали крыльями, стали переступать с ноги на ногу, явно сильно волнуясь. Последствия чьей-то минутной радости всю неделю будут наблюдать наши коллеги из зоотехнии: стресс, расстройство ЖКТ (попросту — понос), отказ от еды, отказ от участия в медицинских тренингах, отказ выходить в уличные вольеры», — пояснили свою просьбу сотрудники зоопарка.

В начале года Калининградский зоопарк предложил запретить фейерверки и петарды в районе учреждения. «В Калининграде все новогодние праздники вокруг зоопарка стояла бесконечная канонада, — рассказывали специалисты. — Орангутан Антон изрядно напугал киперов, просидев несколько дней под одеялом. Не меньше киперов напугали картонные гильзы от петард в уличном вольере орангов, которые, видимо, залетели через потолочную решетку».

Росприроднадзор также призывал отказаться от пиротехники ради экологии. «Раньше пиротехника не имела широкого распространения, ее применяли редко и только по особым случаям, но теперь каждый желающий может купить коробку с салютом. Какой след при этом остается в природе, мало кто знает, — поясняли в ведомстве. — Фейерверк зажигается за счет перхлоратов, которые входят в его состав. Поэтому регулярно после запуска салюта регистрируют значительное увеличение перхлоратов в соседних водоемах. А это может оказывать негативное воздействие на их обитателей. Они крайне токсичны и для растений — вызывают угнетение роста, искривление побегов».

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