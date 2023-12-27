В Калининградском зоопарке хотят превратить рисунки тюленя в мерч (видео)

В Калининградском зоопарке намерены создать мерч из рисунков тюленя Кайюса, сообщается в на странице учреждения «Вконтакте».

«Несколько лет назад к нам из зоопарка Клайпеды приехал самец балтийского тюленя Кайюс. По виду — тюлень тюленем, по характеру — убеждённый холостяк, интроверт и мизантроп. Кайюс сходу невзлюбил нашу покладистую чудесную самочку по кличке Килька. Ситуация в прохладном бассейне ластоногих накалилась до того, что пришлось отменить показательные медицинские тренинги и кормления, — рассказали сотрудники. — Чтобы утихомирить бузотёра, смягчить его сердце, а главное — занять разум, киперы начали активно проводить с Кайюсом медицинские тренинги: учили его спокойно переносить рутинные медицинские манипуляции вроде осмотра, забора крови и т.п.».

Среди прочего киперы решили занять Кайюса рисованием. «Это же представляете, сколько сложных манипуляций надо проделать: научись спокойно стоять на месте, следовать за целью, брать кисточку в пасть, водить ею по холсту! Пока наш художник рисует простейшие этюды. А мы вынашиваем планы нести его искусство в массы в виде какого-нибудь интересного и полезного мерча», — отметили сотрудники.

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